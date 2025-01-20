صالحی أميري: السياحة العلاجية لدينا تحقق إيرادات تقدر بحوالي 2 مليار دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار صالحی أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، خلال حديثه مع الصحفيين في وزارة الداخلية، إلى أنهم تحدثوا اليوم مع المحافظين حول السياحة، وأن إيران تُعتبر من بين أفضل سبع دول في العالم، حيث تتوفر في البلاد أكثر من 20 نوعًا من القدرات السياحية.

وتطرق إلى أنواع السياحة في البلاد، قائلاً: لدينا سياحة علاجية وطبيعية ودينية، وقد استقطبنا أكثر من 5 ملايين سائح حتى نهاية شهر ديسمبر، مما يمثل نموًا بنسبة 17%.

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية: إن السياحة العلاجية لدينا تحقق حاليًا إيرادات تقدر بحوالي 2 مليار دولار، ووفقًا للخطط يجب أن نرفع هذه الإيرادات إلى 6 مليارات دولار. وفي هذا الصدد، سنقوم بالتنسيق مع وزراء الخارجية ووزير الصحة لتنظيم هذا الموضوع على المستوى الوطني. وقد تقرر عقد اجتماعات فنية لإعداد نظام شامل مع تخطيط محدد.

/انتهى/