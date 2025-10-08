إیران تحصد الميدالية الذهبية الثامنة في بطولة العالم بالهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز "نقوي مجد" الذي فاز بميداليتين فضيتين في بطولتي العالم عامي 2017 و 2019، الميدالية الذهبية الثامنة لإيران في هذه المسابقة بمسافة 12.27 متراً في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الإعاقة المقامة في الهند.

كما حصل عرفان بندري، وأمان الله بابي، وإلهام صالحي، وزينب مرادي على الميداليات الفضية.

وفي ختام هذه المنافسات، حصل كل من صادق بيت سياح ومهران نقوي مجد وياسين خسروي، وعلي بازيار، وسيد علي أصغر جوانمردي، وحسن باجولوند، وأمير حسين عليبور، وإلهام صالحي، وسعيد أفروز على الميداليات الذهبية في بطولة العالم في الهند، فيما حصل مهدي أولاد وهاجر سفر زاده على الميداليات البرونزية.

وأقيمت بطولة العالم الثانية عشرة لألعاب القوى لذوي الإعاقة في نيودلهي وشارك 20 رياضيا من إيران في هذه النسخة من بطولة العالم.