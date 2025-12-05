تواصل الخروقات والقصف الإسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أشار المركز الفلسطيني للاعلام الى أن المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس شهدت قصفًا مدفعيًا كثيفًا، تزامن مع إطلاق نار متواصل من المروحيات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر شرقي المدينة.

كما استهدف طيران الاحتلال حيّ التفاح شرقي مدينة غزة بعدة غارات، فيما طالت غارات أخرى مناطق في رفح وشرق مخيم المغازي وسط القطاع. وامتد التصعيد إلى البحر، حيث أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار قبالة شواطئ خان يونس.

وبالتوازي مع هذا التصعيد، نفّذ جيش الاحتلال حزامًا ناريًا واسعًا في مدينة رفح منذ ساعات الصباح، وسط عمليات نسف متواصلة في بعض الأحياء.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سُجل أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق.

