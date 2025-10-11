ارتفاع حركة أسطول الشحن بين إيران وأفغانستان بنسبة 29%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مهدي رجبي في مقابلة يوم السبت: "بلغ عدد أساطيل النقل الإيرانية والأجنبية التي سافرت بين البلدين الجارين 146,404 أساطيل خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأضاف: "سجلت حركة أسطول الشحن بين البلدين خلال هذه الفترة أعلى مستوى لها، حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت 1,384 مركبة في 25 أغسطس/آب من هذا العام بين حدود دوغارون وإسلام قلعة".

وأضاف القائم بأعمال تايباد: "تم تصدير 471,746 طنًا من البضائع عبر معبر دوغارون الحدودي إلى أفغانستان وأسواقها المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري".

صرح قائلاً: إن هذه الكمية من البضائع المصدرة تمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما قدر رجبي قيمة البضائع المصدرة بـ 596,810,532 دولارًا أمريكيًا. وأضاف أنه تم أيضًا نقل 858,979 طنًا من البضائع بقيمة 2,467,240,000 دولار أمريكي من دول أخرى إلى معبر دوغارون.

وأشار إلى أن معبر دوغارون يُعد أهم بوابة اقتصادية بين أفغانستان وإيران، وقال: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، وتلبي البضائع الإيرانية احتياجات السوق الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

وأضاف: يمر يوميًا ثلاثة آلاف شخص، من بينهم سائقون ومسافرون وتجار وناشطون اقتصاديون وموظفون في مختلف القطاعات الإدارية والخدمية، عبر معبر دوغارون، بينما يسافر أكثر من مليون مسافر بشكل قانوني بين إيران وأفغانستان عبر معبر دوغارون الرسمي سنويًا.

يُعدّ معبر دوغارون الحدودي والجماركي، الواقع على بُعد 18 كيلومترًا من مدينة تايباد والمتاخم لأفغانستان، من بين أهم خمس معابر اقتصادية في البلاد.

تقع مدينة تايباد، التي يبلغ عدد سكانها 151 ألف نسمة، على بُعد 225 كيلومترًا جنوب شرق مشهد.

