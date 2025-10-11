  1. إيران
مؤشر سوق الأسهم يفتتح الأسبوع بارتفاع بنحو 30 ألف نقطة

ارتفع المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بمقدار 30,384 نقطة، أي بنسبة 1.04%، ليصل إلى 2,956,443 نقطة. وارتفع المؤشر الإجمالي المتساوي الأوزان، الذي يعكس أداءً أكثر توازناً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 7,448 نقطة، أي بنسبة 0.89%، ليصل إلى 843,723 نقطة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت سوق الأسهم تداولاتها اليوم السبت 11 أكتوبر، مع استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشرات وانتعاش الطلب الحقيقي. وارتفع المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بمقدار 30,384 نقطة، أي ما يعادل 1.04%، ليصل إلى 2,956,443 نقطة بحلول الساعة 10:30.

كما ارتفع المؤشر الإجمالي المتساوي الأوزان، والذي يمثل أداءً أكثر توازناً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 7,448 نقطة، أي ما يعادل 0.89%، ليصل إلى 843,723 نقطة. ويُظهر هذا الاتجاه استمرار السوق في تحقيق أداء إيجابي عام في أول أيام التداول من الأسبوع، ويواصل مساره الصعودي بميل طفيف.

