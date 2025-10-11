إيران تنضم إلى أكبر 5 قوى تعدينية في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن فرشاد مقيمي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس مجلس إدارة منظمة تطوير وتحديث الصناعة الإيرانية (إيدرو)، عن حصول البلاد على تقنية مراقبة جدران المناجم باستخدام أجهزة لاسلكية، وقال: "باستخدام هذه التقنية، انضمت إيران إلى قائمة الدول الخمس الأولى عالميًا في مجال قياس وتحليل استقرار جدران المناجم".

وأكد خلال زيارته مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات أنه: "تماشيًا مع توجيهات القائد الأعلى باستبدال النفط بالتعدين، كُلِّفت منظمة (إيدرو) باتباع نهج الذكاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في هذا المجال بالاعتماد على المعرفة المحلية وقدرات المتخصصين الشباب".

وأضاف مقيمي، مشيرًا إلى دور الشركات القائمة على المعرفة في هذا المشروع: "تمكن مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات من توطين نظام مراقبة جدار المنجم لأول مرة في البلاد باستخدام تقنيات الرادار والذكاء الاصطناعي. وقد جُرِّبت هذه التقنية في منجم "أنغوران" للرصاص والزنك، وحققت نتائج ناجحة في زيادة الإنتاجية، وتقليل خطر انهيار الجدار، وتحديد المناطق عالية الخطورة".

واختتم حديثه بالقول: "إن منظمة تنمية وتطوير المناجم (IDRO) مستعدة لتوفير هذا المنتج القائم على المعرفة لشركات التعدين وهيئة تطوير وتجديد المناجم في البلاد، بحيث يمكن استخدامه على نطاق وطني".

