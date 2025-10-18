غريب آبادي: إيران وروسيا والصين تعلن اليوم انتهاء العمل رسميا بالقرار رقم2231

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار كاظم غريب آبادي، نائب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية: ترسل إيران وروسيا والصين اليوم رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تُبرز انتهاء العمل رسميًا بالقرار 2231.

وأضاف: في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أكدت أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهاء القرار رسميًا.

وقال غريب آبادي: تُؤكد إيران أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها عبر ما يُسمى بآلية "الزناد" ليس لها أي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير مُلزمة بتنفيذها.

وأوضح: مع انتهاء صلاحية القرار، سيتغير أيضًا وضع ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الآن فصاعدًا، لن يُطلب من المدير العام للوكالة تقديم تقرير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

