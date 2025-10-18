  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص

غريب آبادي: إيران وروسيا والصين تعلن اليوم انتهاء العمل رسميا بالقرار رقم2231

غريب آبادي: إيران وروسيا والصين تعلن اليوم انتهاء العمل رسميا بالقرار رقم2231

أكد نائب وزير خارجية بلادنا: ترسل إيران وروسيا والصين اليوم رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تُبرز انتهاء العمل رسميًا بالقرار 2231.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار كاظم غريب آبادي، نائب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية: ترسل إيران وروسيا والصين اليوم رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تُبرز انتهاء العمل رسميًا بالقرار 2231.

وأضاف: في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أكدت أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهاء القرار رسميًا.

وقال غريب آبادي: تُؤكد إيران أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها عبر ما يُسمى بآلية "الزناد" ليس لها أي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير مُلزمة بتنفيذها.

وأوضح: مع انتهاء صلاحية القرار، سيتغير أيضًا وضع ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الآن فصاعدًا، لن يُطلب من المدير العام للوكالة تقديم تقرير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1963854

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات