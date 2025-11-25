هجوم روسي ضخم على منشآت للطاقة في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الطاقة على تلغرام: "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة"، مضيفةً أنّ "عمال الطاقة سيشرعون بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".

وأفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي قبل قليل.

وكانت انفجارات قوية قد هزت العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت وكالة وكالة فرانس برس، تزامناً مع إصدار سلاح الجو تحذيراً من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وأفاد سلاح الجو على تلغرام بأنّ "هناك تهديداً صاروخياً يشمل كل أنحاء أوكرانيا"، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو، وجود تهديد صاروخي بالستي.

وأضاف المسؤول أنّ "مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء"، وأنّ هناك أيضاً "تهديداً بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال".

وأشار إلى أنّ الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي "تُسقط أهدافاً معادية"، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وسمع مراسلو وكالة "فرانس برس" سلسلة من الانفجارات وتحليق مسيّرات، فيما أُسقط عدد من الصواريخ فوق العاصمة.

وأدى هجوم روسي ليلي الاثنين على مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17.

/انتهى/