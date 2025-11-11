ايران وطاجيكستان تعزّزان التعاون الثنائي في مجال الملاحة الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية والوفد المرافق له الى دوشنبة، جاءت تلبية لدعوة نظيره الطاجيكي؛ حيث سيعقد الجانبان مباحثات لمناقشة الفرص والسبل الكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الملاحة البحرية، وبما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتدريبية وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وعلى امتداد هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيقوم بورفرزانة بتفقد مطار دوشنبه الدولي، والتعرف على نشاطات شركة خدمات الملاحة الجوية "تاجيك إيرنويغيشن"، ومركز تدريب الطيران بشركة "فلاي دوشنبه"، وشركات الطيران "سومن إير"، "شوهين إيرلاينز"، و"تاجيك إير"؛ وسيعقد لقاءات مباشرة مع مديري هذه الشركات لمناقشة إمكانيات التعاون الثنائي في مجالات تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز سلامة الطيران، واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة الملاحة الجوية.

ووفقا لبرنامج الزيارة ايضا، سيُعقد اجتماع مشترك برعاية وحضور رئيسي هيئتي الطيران المدني في إيران وطاجيكستان، لاستعراض سبل تعميق العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي، زيادة الرحلات المتبادلة، تسهيل حركة الطيران بين البلدين، وتطوير التعاون الفني والتعليمي.

وبحسب تقرير منظمة الطيران المدني الايرانية، تعدّ زيارة رئيس المنظمة والوفد المرافق له الى دوشنبة، "خطوة فعالة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الملاحة الجوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الطيران والمراكز التدريبية في كلا البلدين، مما يسهم بشكل كبير في رفع مستوى التفاعل الفني والاقتصادي بين إيران وطاجيكستان".