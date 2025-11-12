لاعب الكاراتيه الإيراني "مرتضى نعمتي" يتأهل للنهائي في ألعاب التضامن في الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات الكاراتيه في هذه المرحلة من الألعاب استمرت بفئة وزن -75 كجم. ويشارك في هذه الفئة 16 لاعبًا، حيث بدأ مرتضى نعمتي مباراته متقدمًا بنتيجة 7-0 على "علي مبارك" من باكستان.

وفي المباراة الثانية، تغلب اللاعب الإيراني على "زهراني" من السعودية في مباراة مثيرة ومشوقة بنتيجة 6-5، ليتأهل إلى نصف النهائي. وفي هذه المرحلة، تغلب نعمتي على "أبو دبابيوس" من ليبيا بنتيجة 7-5، ليتأهل إلى المباراة النهائية مقابل اللاعب "عمر الجعاني" من الكويت.

وقد حصد لاعبو الكاراتيه الإيرانيون حتى الآن ميداليتين ذهبيتين عن طريق "فاطمة صادقي" و"سارة بهمنيار"، كما تأهلت "أتوسا غولشاد نجاد" إلى المباراة النهائية صباح اليوم بانتصارين متتاليين على لاعبات الكاراتيه من النيجر والسعودية.

