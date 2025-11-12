لاعبة كاراتيه تفوز بالميدالية السابعة لايران في دورة الألعاب الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاعبة الكاراتيه الإيرانية أتوسا غولشاد نجاد، التي دخلت المباراة النهائية صباح اليوم بانتصارين متتاليين، واجهت في المباراة النهائية اللاعبة التونسية "وفاء محجوب" لتحصد الميدالية الذهبية في وزن -61 كجم، لتحصدها في النهاية بنتيجة 7-4.

وتجاوزت اللاعبة الجولة الأولى بالتعادل، ثم تغلبت على "روماناتو" من النيجر بنتيجة 9-1، لتتأهل إلى المباراة النهائية بفوزها على "الخليدي"، لاعبة الكاراتيه من البلد المضيف بنتيجة 10-2.

وحققت لاعبات منتخب إيران للكاراتيه، فاطمة صادقي وسارة بهمنيار وأتوسا غولشاد نجاد، ثلاث ميداليات ذهبية حتى الآن. في استمرارٍ لمنافسات الليلة، سيلتقي مرتضى نعمتي وصالح أباظري في المباراة النهائية للفوز بالميدالية الذهبية. كما لم يُحرز علي مسكين أي ميدالية أمس.

الفائزون بميداليات ذهبية في القافلة الرياضية الإيرانية في دورة الألعاب الإسلامية السادسة هم:

1- سمير عبدولي (50 مترًا للغطس)

2- إيليا صالحي بور (رفع أثقال - 88 كجم)

3- فاطمة صادقي (كاراتيه - كاتا فردي)

4- مهسا بهشتي (رفع أثقال - 86 كجم - زوجي)

5- سارة بهمنيار (كاراتيه)

6- المنتخب الوطني لكرة الصالات

7- أتوسا غلشاد نجاد (كاراتيه)