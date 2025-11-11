وزير الرياضة: الرياضيات الايرانية حصدن 868 ميدالية في فعاليات عالمية مرموقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، أشاد أحمد دنيامالي، في إطار استعراضه لأداء الحكومة خلال عام كامل في تنفيذ خطة التنمية السابعة، بالجهود المتميزة التي بذلها النواب في إقرار "القانون الشامل لنظام الأندية الرياضية".

وقال: "يجب أن نقود البلاد نحو المجد من خلال تنظيم واستخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة".

قال دنيامالي: في العام الماضي، نُفذت أكثر من 307 ايفاد دولية في مجال الرياضة النسائية والفتيات في الجمهورية الإسلامية الايرانية، ونجحت الرياضيات في الفوز بـ 868 ميدالية في أحداث عالمية مرموقة، منها 140 ميدالية ذهبية. هذه النجاحات دليل على حماسة المرأة الإيرانية وعزيمتها.

وأضاف: في مجال الدبلوماسية الرياضية والتفاعلات الدولية، نجحت الجمهورية الإسلامية في الفوز بـ 1360 مقعدًا رياضيًا دوليًا، وحتى الآن، تم إرسال ما يقرب من 1900 حكم إيراني لحضور الأحداث العالمية. حاليًا، ينشط حوالي 220 رياضيًا إيرانيًا بارزًا في مختلف الرياضات في شكل فرق أندية في الخارج ويجلبون الشرف للبلاد.

واستمر وزير الرياضة والشباب في ذكر المهام الرئيسية للوزارة، وقال: إحدى هذه المهام هي تنفيذ السياسات العامة للمادة 44 من الدستور في مجال التحويلات، وكذلك تسجيل الأراضي والممتلكات وغيرها من العقارات. حتى الآن، تم تسجيل 11,500 منشأة رياضية في هذا النظام.

وأكد دنيامالى: "إن تنظيم مراكز الإرشاد الزواجي والشبابي من البرامج الأساسية للوزارة، ويتم العمل عليها بنهج تعزيز مؤسسة الأسرة وتسهيل زواج الشباب".

واختتم حديثه قائلاً: "آمل أن نتمكن، بالتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان، من المضي قدمًا في مسيرة تطوير الرياضة في البلاد وتمكين جيل الشباب بجدية وتضافر".

/انتهى/