ايران تدين العمل الإرهابي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف مجمعًا قضائيًا في إسلام آباد، باكستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيه لشعب وحكومة باكستان، وخاصةً لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض إشارته إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، على ضرورة مواجهة ظاهرة الإرهاب البشعة والقضاء عليها، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.