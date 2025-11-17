هيئة مكافحة المخدرات: طريق المهربين عبر إيران أصبح مكلفًا للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال حفل إتلاف 20 طنًا من المخدرات غير القابلة للاسترداد، اعتبر محمد زارعي، نائب الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات، أن مكافحة الجمهورية الإسلامية الایرانیة لظاهرة الإدمان رمزٌ للإرادة الوطنية وقرار الحكومة بمواجهة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة بجدية، وصرح قائلاً: "يسعدني جدًا حضور هذا الحفل الذي يُعد دليلًا واضحًا على العزيمة الوطنية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية في التعامل بحزم مع المخدرات والإدمان".

وأضاف الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات: اليوم، أصبح مرور المخدرات عبر إيران، سواءً عبر الترانزيت أو التوزيع الداخلي، مكلفًا للغاية بالنسبة لتجار الموت، مما أجبرهم على اختيار طرق أخرى لنقل وتهريب المخدرات.

وتابع: لا تتجاهل مافيا المخدرات الأرباح الطائلة لهذه التجارة الخبيثة. إن انخفاض دخول المخدرات إلى البلاد وانخفاض عدد صغار الموزعين في الشوارع هو نتيجة مباشرة للإجراءات الصارمة والواسعة النطاق التي اتخذتها الجمهورية -الإسلامية اليرانية.

واکد: انخفاض وجود المدمنين المتجاهرین في الشوارع، والحد من المظاهر المقلقة لهذا الضرر في المشهد الاجتماعي، هما نتيجة الجهود الشاملة والمتواصلة التي بذلها الزملاء الكرام في جهاز الشرطة القوي في البلاد.

