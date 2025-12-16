كندا تفرض عقوبات على أربعة إيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انها أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها أنها فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين بزعم دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان صدر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: "أعلنت وزيرة الخارجية أنيتا أناند اليوم أن كندا تفرض عقوبات إضافية على أربعة أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران)".

وأوضحت كندا أن الأفراد الأربعة، وهم محسن كريمي، وأحمد خادم سيد الشهداء، ومصطفى محبي، وحسن آخريان كانم، قد فُرضت عليهم العقوبات لما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

