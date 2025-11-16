لاعبة التايكوندو "ساينا كريمي" تحصل على الذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انطلقت اليوم الأحد، منافسات التايكوندو ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية في الرياض، وشارك أربعة ممثلين لإيران في المنافسات، وحصدوا ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وتقلدت لاعبة التايكواندو الإيرانية "ساينا كريمي"، الميدالية الذهبية خلال منافسات التايكوندو فئة وزن تحت 46 كغم، بعد فوزها على منافستها الأذربيجانية.

وحصد لاعب التايكواندو الإيراني "علي خوش روش" الميدالية البرونزیة خلال المنافسات فئة وزن تحت 74 كغم، بعد فوزه على منافسه الأذربيجاني "جواد أغاييف".

كما فازت "هستي محمدي" بالميدالية البرونزیة في المسابقات فئة وزن تحت 57 كغم، بعد فوزها على منافستها الأوزبكية.

