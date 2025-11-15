نبيه بري: إسرائيل لم تلتزم قط بوقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: لبنان وطن لكل العرب، ويدنا ممدودة لكل أشقائنا العرب. علاقتي بالسعودية لم تنقطع قط.

وأكد بري: ما هو غير مفهوم ولا مبرر له هو أن اللبنانيين ليس لديهم موقف واحد مما فعلته وتفعله إسرائيل وما تخطط له ضد لبنان.

وأضاف: نحن ضد عزل أي طيف سياسي، ولا نقبل بالصراع الداخلي في لبنان.

وأضاف: متى وأين التزمت إسرائيل ببند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يُظهر الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي. إن مزاعم تهريب الأسلحة جواً وبحراً وبراً هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة منذ أحد عشر شهراً، ولبنان بذل كل ما يلزم لوقف إطلاق النار في جنوب الليطاني.

وأكد أن الأزمة التي يمر بها لبنان حاليًا هي من أخطر الأزمات في تاريخه.

وقال نبيه بري: الانتخابات ستُجرى في لبنان في موعدها، ولن يكون هناك تأجيل أو تمديد.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني: إن السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان هو الوحدة.

/انتهى/