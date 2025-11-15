ايران الخامسة عالميا في استيراد الذهب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، احتلت إيران المرتبة الخامسة عالميًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بطلب بلغ 58 طنًا من الذهب.

ويُظهر هذا التصنيف أن ما بين 6 و10 مليارات دولار من عملة البلاد أُنفقت على استيراد الذهب خلال عام واحد فقط.

وفي غضون ذلك، تُظهر مراجعة الدول أن الصين استوردت (591 طنًا) والهند (462 طنًا) ولا تزالان القوتين الأبرز في سوق الذهب العالمي، حيث استحوذتا على أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي. بعد هاتين الدولتين، تأتي الولايات المتحدة (109 أطنان)، وتركيا (76 طنًا)، وإيران (58 طنًا).