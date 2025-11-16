وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش المؤتمر الدولي تحت عنوان "القانون الدولي تحت الهجوم والعدوان والدفاع"، التقى علي حسن خليل، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وزير الخارجية الإيراني، وأجرى مشاورات معه.

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول "القانون الدولي تحت الهجوم والعدوان والدفاع" اليوم الأحد في طهران بكلمة افتتاحية ألقاها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيُعقد المؤتمر على مدار يوم عمل كامل، موزعًا على أربع جلسات رئيسية، وسيتناول التحديات المتزايدة التي تواجه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

سيجمع المؤتمر 350 ضيفًا دوليًا ومحليًا، من بينهم وفود دبلوماسية وأساتذة ومحللون من فرنسا وإيطاليا واليونان ولبنان والعراق وأيرلندا وسلوفاكيا وإنجلترا وفنلندا وروسيا ودول أخرى في المنطقة، لمناقشة الأبعاد القانونية للعدوان والدفاع في إطار القانون الدولي في جلسات نقاشية يشارك فيها خبراء. وسيشارك محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في جلسة نقاش مفتوحة يديرها سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات الدولية. بعد حفل الافتتاح، ستُعقد أربع جلسات نقاشية للخبراء بعنوان:

1. القانون الدولي تحت الحصار: من نظام قائم على القانون إلى نظام قائم على القواعد

2. خيانة الدبلوماسية: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران

3. منع الانتشار النووي في خطر: الاتجاهات والخطابات السائدة

4. مراجعة ترتيبات الأمن الإقليمي: العناصر والمحددات الرئيسية

يحضر الفعالية أساتذة جامعيون وخبراء ومحللون بارزون في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي.

