الصادرات الايرانية لافريقيا تتضاعف خلال 6 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد رضا صفري، اليوم الاحد، خلال شرحه تفاصيل العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية، قائلاً: "بلغت صادرات إيران إلى أفريقيا 675 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي".

ووصف رئيس مكتب افريقيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية هذا النمو بأنه نجاح للبلاد، وأضاف: "يعادل هذا الحجم من الصادرات 80% من إجمالي صادرات العام الماضي إلى هذه القارة، ونأمل أن نحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية بحلول نهاية العام".

وفي إشارة إلى العقوبات والظروف الدولية، اعتبر صفري أفريقيا سوقًا كبيرة وواعدة للتجار الإيرانيين، وقال: "يبحث العديد من التجار عن أسواق جديدة بعد الأحداث الأخيرة، ويمكن أن تكون أفريقيا بديلاً مناسبًا للغاية. هذه القارة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، تُعد سوقًا كبيرة جدًا لجميع أنواع المنتجات الإيرانية".

ووصف رئيس مكتب أفريقيا النموذج الناجح للدول الآسيوية مثل الصين وتركيا بأنه يتمثل بـ"التواجد والإنتاج المشترك مع الشركات الأفريقية"، وقال: "يجب علينا أيضًا التوجه نحو هذا النوع من التعاون. في ظل ظروف العقوبات، يمكننا تقديم نماذج جديدة مثل "المقايضة" للأطراف الأفريقية. بعض الدول الأفريقية مهتمة بالتعاون مع إيران نظرًا لظروف العقوبات المماثلة".

وأشار إلى تشكيل الاجتماع الثامن للمقر المعني بأفريقيا في الحكومة، وأضاف: سيتم عقد اجتماع المقر بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية و13 وزيرًا، وقد شكلنا 8 لجان متخصصة في لجنته الاقتصادية التي نتولى مسؤوليتها. قضايا مهمة مثل الشحن والنقل الجوي وتخصيص خطوط الائتمان والتنمية الزراعية مدرجة على جدول أعمال هذه اللجان، وتجري متابعتها".

وأعلن صفري عن التخطيط لعقد "اجتماع أفريقيا" في العام القادم، وقال: "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الاجتماع في الجلسة القادمة لمقر أفريقيا، وقد بدأنا التخطيط بالفعل".