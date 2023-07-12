رئيسي: إيران تهدف الى زيادة العلاقات الاقتصادية مع كينيا الى 10 مرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كينيا: إن تعاون إيران مع القارة الأفريقية له جذور تاريخية ونعتقد أنه يمكن تطوير هذه العلاقات يوما بعد يوم بين البلدين إيران وكينيا.

وقال إن إفريقيا قارة القدرات وتابع: هناك قدرات كثيرة في هذه القارة، وجهة نظرنا في الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه هذه القارة هي وجهة نظر البلدان ذات الموهبة والقدرة والقوى البشرية الموهوبة والموارد المادية والروحية والموارد الطبيعية والمعدنية.

وأضاف الرئيس: وجهة نظرنا تجاه إفريقيا وصديقتنا كينيا هي أن هذا البلد لديه العديد من القدرات، وأن تبادل القدرات بين البلدين يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات.

وقال رئيسي: بفضل الثورة الإسلامية ودماء الشهداء وتوجيهات القائد الحكيم لبلادنا استطاعت بلادنا أن تحقق تقدمًا جيدًا رغم كل العقوبات.

واضاف اليوم تمكنت إيران الإسلامية من التغلب على العقوبات والتهديدات في مختلف المجالات منها: الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

وفي إشارة إلى استعدادنا لمشاركة خبراتنا مع الدولة والشعب الكيني العزيز، تابع الرئيس: لدينا اليوم العديد من الخبرات في مختلف مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبتروكيماويات والزراعة والثروة السمكية.

وقال: إن أحد مجالات التعاون الجاد بيننا هو موضوع المعدات الصحية والطبية، لذا يمكن أن يكون لنا تعاون جيد في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

ونوه الرئيس: نعتقد أن تعاوننا لن يقتصر على دولتين، فإيران الإسلامية لها علاقات مع دول الخليج الفارسي وآسيا الوسطى، ومن ناحية أخرى، فإن كينيا لديها علاقات مع شرق إفريقيا. لذلك، فإن هذا الارتباط لا يقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا للتعاون مع العديد من الدول الأفريقية.

وتابع: إن مستوى التبادل التجاري بين إيران وإفريقيا ليس بمستوى مناسب ولا أحد منا راضٍ عن هذا المستوى التجاري.

وأوضح الرئيس أن هذه الزيارة التي تعد نقطة تحول في علاقاتنا يمكن أن تخلق سوقًا جيدًا للمنتجات الإيرانية في كينيا وشرق إفريقيا، وفي التبادلات والمناقشات التي أجريناها مع رئيس كينيا لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى الموقف المشترك للبلدين في مكافحة المخدرات، أضاف رئيسي: يمكننا التعاون في هذا المجال. لا نرى أي عقبات أمام تطوير العلاقات. هذا يمكن أن يساعد في توسيع وتطوير العلاقات.

وأعرب رئيسي عن تقديره لاستقبال كينيا حكومةً وشعباً وقال إننا نأمل أن تتطور العلاقات إلى مستوى مقبول، وقال: قريباً سنتمكن من استضافة رئيس كينيا في طهران وآمل أن نرى زيادة تنمية العلاقات مع كينيا.

وفي النهاية قال الرئيس: نأمل أن نرى مزيدًا من التطور للعلاقات بين طهران ونيروبي.

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