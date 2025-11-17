مصنع صهيوني للطائرات الانتحارية يبدأ العمل في المغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكر موقع "غلوبس" العبري، أنّ شركة "بلو بيرد" التابعة لـلصناعات الجوية الصهيونية افتتحت منشأة جديدة في المغرب لإنتاج طائرات "سبايكس" الانتحارية المسيّرة.

وبحسب ما نقله الموقع عن "ديفنس بوست"، فإن المنشأة الواقعة في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء تُعدّ الأولى من نوعها للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج "إسرائيل".

وتحمل طائرة "سبايكس" رأساً حربياً يزن 2.5 كغ، وتصل سرعتها إلى 250 كلم/ساعة، مع قدرة على تنفيذ مهام ذاتية لمدة تصل إلى 90 دقيقة. وصُممت الطائرة لضرب الدبابات والمركبات المدرعة والمواقع العسكرية.

وأضاف الموقع أنّ الجيش المغربي كان قد اختبر هذه الطائرة في آذار/مارس 2024، مشيراً إلى أنّ المصنع الجديد سيسمح "بتدريب مهندسين مغاربة على التجميع والصيانة محلياً"، بما يندرج ضمن توجه الرباط لتعزيز "استقلاليتها" في مجال التصنيع العسكري.

