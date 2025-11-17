عارف لدى وصوله إلى موسكو: تعامل إيران مع منظمة شنغهاي مناسب وهي أفضل إطار لتعزيز التعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، عصر اليوم الاثنين إلى مطار «فونكوفو» الدولي في موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء بلدان منظمة شنغهاي للتعاون، حيث كان في استقباله ميخائيل غالوزين، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى مطار فونكوفو وفي تصريح للصحفيين حول أهمية اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون: إنّ منظمة شنغهاي تعدّ واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية، إذ يتجاوز عدد سكان الدول الأعضاء فيها 3.4 مليارات نسمة.

وأضاف: إنّ الدول العشر الأعضاء في هذه المنظمة تمتلك مشتركات واسعة من الناحية الثقافية والحضارية والتاريخية، وهي أفضل إطار لتعزيز التعاون، وتلبية الاحتياجات، والتفاعل والعمل المشترك.

وتابع النائب الأول للرئيس: منذ عامين، أي منذ أن أصبحت إيران عضواً رسمياً في هذه المنظمة، كانت هناك زيارات وتفاعلات واسعة في إطار منظمة شنغهاي، ونأمل أن تصل مسيرة التعاون هذه إلى مستوى ممتاز، وأن نتمكن من الاستفادة من مزايا عضوية إيران في هذه المنظمة لصالح بلادنا ودول المنطقة، ولصالح السلام والطمأنينة والصداقة بين الشعوب.

وخلال هذه الزيارة التي تستمر يومين، سيشارك عارف في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيجري لقاءات مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الأعضاء بهدف بحث سبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والترانزيت.

ويشكّل تعزيز استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية، وتطوير المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل، وتعزيز التعاون الإقليمي، أهم محاور اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي هذا العام.

ويحضر الاجتماع، إلى جانب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رؤساء وزراء روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

