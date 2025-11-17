عارف يلتقي رئيس الوزراء الروسي في موسكو

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى محمد رضا عارف، الذي سافر إلى موسكو لحضور الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في أول زيارة رسمية له.

وأكد عارف، الذي سافر إلى موسكو على رأس وفد سياسي واقتصادي، ضم وزير الصناعة والمناجم والتجارة، عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع روسيا.

في بداية اللقاء، أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية، وأشاد بمواقف موسكو، لا سيما في المحافل الدولية، وخاصةً بشأن القضايا الأخيرة المتعلقة بآلية التفعيل.

وفي إشارة إلى عضوية طهران وموسكو وتعاونهما المشترك في الآليات والمنظمات الإقليمية والدولية مثل مجموعة البريكس وشنغهاي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال عارف: "تتمتع هذه المنظمات بقدرات استثنائية، ومن شأن التعاون بين البلدين في هذا الإطار أن يعطي زخمًا أكبر للتعاون".

كما أعرب عن إيمانه بتطوير العلاقات مع موسكو، مشيرًا إلى أن العلاقات الإيرانية الروسية قادرة على المضي قدمًا في مسارها التنموي مهما كانت التطورات الراهنة.

وفي إشارة إلى توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو في يناير 2024، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: "هذه الوثيقة دليل للمضي قدمًا وتعزيز العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى".

وفي إشارة إلى الانتهاء من صياغة قانون اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، أشار عارف إلى التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين في الفضاء الإلكتروني، مشددًا على ضرورة تسهيل العملية الحالية لحماية البنية التحتية الحيوية للبلدين.

وفي إشارة إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا في موسكو في مايو من هذا العام، أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن أمله في تفعيل هذه الوثائق وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

