فرشته حسن زاده تفوز بالميدالية الفضية في نهائي المواي تاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فرشته حسن زاده، ممثلة المنتخب الإيراني للسيدات للمواي تاي في فئة وزن 50-45 كجم، واجهت منافستها المغربية في نهائي منافسات المواي تاي ضمن دورة ألعاب التضامن مع الدول الإسلامية اليوم (الجمعة)، وأنهت مسيرتها الرياضية بفوزها بالميدالية الفضية.

في المباراة النهائية لفئة وزن 50-45 كجم، واجهت فرشته حسن زاده منافستها المغربية أخلاف. ورغم أدائها القوي في الجولة الأولى، خسر منتخبنا الوطني أمام منافستها المغربية القوية بنتيجة 10-9.

وفي الجولة الثانية، بذلت فرشته حسن زاده جهودًا كبيرة لتعويض النتيجة، لكن منافستها فازت مجددًا بنتيجة 10-9. انتهت الجولة النهائية، رغم محاولات الممثل الإيراني المتكررة، بنتيجة مماثلة لصالح الرياضي المغربي، حيث خسرت حسن زاده بنتيجة إجمالية 30-27، وحصلت على الميدالية الفضية ولقب الوصيف.

يُذكر أن مهدي علي نجاد، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وحواد نصري، رئيس الاتحاد الإيراني للمواي تاي، حاضران في مقر البطولة ويتابعان مجرياتها عن كثب.

/انتهى/