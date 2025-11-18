اقتراح إيراني لتصميم عملة مشفرة مشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محمد رضا عارف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع محدود حضره رؤساء وزراء وحكومات وكبار ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "بهدف تطوير منصات مالية حديثة وآمنة للمنظمة، يُقترح تصميم عملة مشفرة مشتركة تعتمد على تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه تسهيل عملية التبادل الاقتصادي بين أعضاء المنظمة، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية، ولعب دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة.

وأكد النائب الأول للرئيس: "من الضروري أن يتعاون أعضاء المنظمة ويتفاعلوا بشكل جدي مع بعضهم البعض لتقديم آلية جديدة وأكثر كفاءة للمراسلة بين البنوك"

