  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٥ م

اقتراح إيراني لتصميم عملة مشفرة مشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون

اقتراح إيراني لتصميم عملة مشفرة مشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون

قدّم النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقترحات لتعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء العشر في المجال الاقتصادي، خلال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك ضرورة إنشاء عملة مشفرة مشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محمد رضا عارف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع محدود حضره رؤساء وزراء وحكومات وكبار ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "بهدف تطوير منصات مالية حديثة وآمنة للمنظمة، يُقترح تصميم عملة مشفرة مشتركة تعتمد على تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه تسهيل عملية التبادل الاقتصادي بين أعضاء المنظمة، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية، ولعب دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة.

وأكد النائب الأول للرئيس: "من الضروري أن يتعاون أعضاء المنظمة ويتفاعلوا بشكل جدي مع بعضهم البعض لتقديم آلية جديدة وأكثر كفاءة للمراسلة بين البنوك"

/انتهى/

رمز الخبر 1965119

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات