محافظ أستراخان يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محافظ أستراخان، إيغور بابوشكين، مع وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، على هامش اجتماع المحافظين لمحافظات سواحل بحر قزوين في رشت.

وقال وزیر الخارجیة الايراني قبل ذلك في كلمته خلال الاجتماع ان “الجیران هم أولویتُنا، وهذا هو المبدأ المرکزی فی سیاسة إيران الخارجیة”، موضحاً أن طهران تعمل على توسیع علاقاتها مع دول الجوار والاستفادة من الفرص الکبیرة المتاحة فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأمنیة.

وأضاف أن الجمهوریة الإسلامیة “تجاور ۱۵ دولة برّاً وبحراً”، مؤکداً أن بحر قزوین یحظى بالأهمیة نفسها التی یحتلها الخلیج الفارسی فی حسابات طهران الاستراتیجیة، بالنظر إلى حساسیته ومکانته الجیوسیاسیة.

ولفت عراقجی إلى أن دول الساحل الخمسة “باشرت منذ سنوات تعاوناً واسعاً بسبب المصالح المشترکة والهواجس المتقاربة”، مشیراً إلى انتظام عقد قمم قادة الدول، واجتماعات وزراء الخارجیة، واللقاءات القطاعیة المتخصصة، وصولاً إلى المبادرة الجدیدة المتمثلة فی اجتماع المحافظین.

