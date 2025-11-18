  1. إيران
عراقجي: قمة بحر قزوين منصة لتفعيل قدرات النقل والطاقة والسياحة

وقال "عباس عراقجي" في المؤتمر الصحفي للاجتماع الأول لمحافظي المحافظات الساحلية للدول المطلة علأكد وزير الخارجية أن علاقات إيران مع جيرانها في بحر قزوين تسير على طريق التطور، وقال: "هذه القمة تُهيئ أرضية جديدة لتعزيز التعاون واستغلال قدرات النقل والطاقة والسياحة بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين".

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "عباس عراقجي" في المؤتمر الصحفي للاجتماع الأول لمحافظي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين: "يعقد هذا الاجتماع في إطار توسيع سياسة حسن الجوار الإيرانية مع جيرانها في منطقة بحر قزوين".

وأضاف: "عقدنا مؤخرا قمة لرؤساء وقادة دول بحر قزوين، وسيعقد قریبا اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول، كما أن اجتماع محافظي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين مبادرة جديدة أيضا".

وأشار إلی حضور المحافظين لمحافظتي مازندران وکلستان وعدد من محافظي بعض محافظات جمهورية أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وروسيا، وقال: "الهدف هو أن تتعرف المحافظات المطلة على بحر قزوين على قدرات بعضها البعض والمشاكل القائمة، وأن تتبادل الآراء لحل المشاكل".

وأشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المشاكل البيئية والمرورية على ساحل بحر قزوين، وقال: "من ناحية أخرى، هناك قدرات جيدة مثل طرق الترانزيت والتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتجارة، وحضور المحافظين في مثل هذه الاجتماعات يساعدهم على التعرف على قدرات بعضهم البعض واستخدامها بشكل أفضل وأكثر".

وأضاف أن الخطوة التي اتخذت اليوم هي نوع من "دبلوماسية المحافظات" التي بدأتها وزارة الخارجية الإيرانية منذ فترة.

