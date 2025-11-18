  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص

المتحدثة باسم الحكومة تكشف عن فحوى رسالة الرئيس بزشكيان الى ولي العهد السعودي

في إشارة إلى رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ولي العهد السعودي، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "في هذه الرسالة تقدم الرئيس بزشكيان بالشكر الخاص للمملكة العربية السعودية على تعاونها الجيد مع بلادنا في شؤون الحجاج".

وأفاددت وكالة مهر للأنباء، انه في مؤتمرها الصحفي مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أشارت فاطمة مهاجراني إلى رسالة رئيس بلادنا إلى ولي العهد السعودي، قائلةً: إن الرسالة التي وجّهها الرئيس إلى ولي العهد السعودي عبر رئيس منظمة الحج والزيارة جاءت لأن المملكة العربية السعودية تعاونت العام الماضي بشكل جيد للغاية في شؤون حجاج بلادنا، وخاصة عودتهم. وكما تعلمون، تزامنت عودة الحجاج مع اندلاع الحرب، لذا من الطبيعي أن نعرب عن امتناننا الخاص لهم.

وأضافت مهاجراني: كان تسهيل شؤون الحجاج هذا العام، نظرًا لأهمية قضية الحج للحكومة، وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية، مضمون الرسالة التي وجّهها الرئيس إلى ابن سلمان، كما تم التأكيد على تعزيز وتطوير التعاون والتواصل بين البلدين من بين القضايا الأخرى التي شددت عليها هذه الرسالة.

/انتهى/

رمز الخبر 1965117
جواد ماستری فراهانی

