١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م

كوريا الجنوبية: ليس لدينا أي نيات عدائية تجاه كوريا الشمالية

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تحمل أي نيات عدائية تجاه كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها ستواصل الجهود لتخفيف التوتر واستعادة الثقة، كما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن المكتب الرئاسي في سيؤول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق اليوم، قالت كوريا الشمالية إن تفاصيل الاتفاق بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي صدر الأسبوع الماضي تثبت نيات الحليفين للصدام معها، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات المضادة المناسبة.

وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق، أنّ أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية ترى احتمالاً كبيراً بعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعد المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيؤول في آذار/مارس من العام المقبل.

ووفقاً للتقرير، قال المشرّع لي سونغ كوون للصحافيين: "يعتقد جهاز المخابرات الوطنية أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعدّ للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، وسيجري اتصالات معها في المستقبل عندما تتحقّق الشروط".

