انفجار وحريق ضخم في منشأة نفطية فنزويلية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن رويترز، أن وسائل إعلام محلية ومصادر من شركة النفط الحكومية PDVSA أفادت باندلاع حريق في مشروع نفطي شرقي فنزويلا، حيث تعمل شركة بتروسيدينو لتكرير النفط الخام.

تُعدّ محطات تكرير النفط الخام الواقعة على طول حزام أورينوكو، المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط في فنزويلا، أساسيةً في تحويل النفط الخام فائق الثقل في البلاد إلى كميات نفط قابلة للتصدير.

وقال عامل في مشروع قريب من موقع الحادث إنه سُمع دوي انفجار بالقرب من برج التقطير التابع للمحطة قبل اندلاع الحريق.

أفاد مصدر آخر بأن الحريق ربما امتد إلى مصنع آخر.

ووفقًا لرويترز، أفاد مسؤولون من شركة النفط الفنزويلية العامة بأنه تم إرسال فرق السلامة والإطفاء، بالإضافة إلى عدة سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث على الفور.

ولم يصدر أي تقرير رسمي عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

