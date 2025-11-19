ترامب يفوض الاستخبارات بتنفيذ عملية سرية بفنزويلا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقالت الصحيفة، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن ترامب وافق على إجراءات إضافية للتحضير لعملية عسكرية محتملة في فنزويلا.

وأضافت أن المحادثات غير الرسمية مع حكومة كاراكاس، والتي ألمح ترامب، الأحد الفائت، إلى حدوثها، جرت بموافقة الرئيس الأمريكي نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحادثات تضمّنت إشارات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إمكانية تقديم استقالته.

كما ادعت أن مادورو وافق، خلال المحادثات غير الرسمية المذكورة، على السماح لشركات الطاقة الأمريكية بالوصول إلى موارد بلاده النفطية.

والأحد، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود بعض المحادثات بين بلاده والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والجمعة، قال ترامب، رداً على سؤال عمّا إذا كان قد قرر شنّ عملية عسكرية ضد فنزويلا: “لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع”.

يأتي هذا تزامناً مع تقارير أوردتها الصحافة الأمريكية تفيد بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب “الخيارات العسكرية المحدثة” للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن، آنذاك، إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصدّ أي هجوم.

/انتهى/