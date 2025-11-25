حريقٌ مميت في مبنى في ساحة "صادقية" بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح سيد جلال مالكي يوم الثلاثاء: "حوالي الساعة 12:00 من ظهر اليوم، تم بلاغٌ عن حريقٍ في رواقٍ تجاريٍّ بالساحة الثانية من صادقية، شارع غلستان الأول، إلى النظام 125، وتم إرسال ضباطٍ من ثلاث مراكز إطفاء إلى مكان الحادث مع صهريج مياه، وسلمٍ هيدروليكي، وسيارةٍ مزودةٍ بجهاز تنفس".

وأضاف: "وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في غضون أربع دقائق، ولاحظوا تخزين بعض اللوازم، وآلات الطباعة، والمذيبات القابلة للاشتعال في الطابق الأول من رواقٍ من طابقين، وفي ورشةٍ للطباعة والتجليد تبلغ مساحتها حوالي 40 مترًا، وكان الحريق مشتعلًا هناك".

صرح متحدث باسم إدارة إطفاء طهران: شرع رجال الإطفاء في عمليات الإنقاذ بالتزامن مع عملية الاحتواء، حيث توفي رجلٌ يبلغ من العمر 34 عامًا متأثرًا بحروقٍ بالغة، كما تم إنقاذ حوالي 10 أشخاص من الطوابق، نُقل ثلاثة منهم إلى قسم الطوارئ بسبب استنشاق الدخان.

وأضاف أن رجال إطفاء نفّذوا العملية بأكملها، وتم احتواء الحريق قبل دقائق.

