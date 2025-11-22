تسجيل أكثر من 10 آلاف اعتداء جوي وبري صهيوني على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "المعلومة"، أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، أعلنت تسجيل أكثر من 10 آلاف هجوم جوي وبري على لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني نهاية عام 2024.

وأفاد بيان صادر عن اليونيفيل أن دوريات يومية تُنفذ بالتعاون مع الجيش اللبناني لمنع تصعيد الصراعات وإرساء الاستقرار في جنوب البلاد.

وأشار البيان إلى تسجيل أكثر من 7500 هجوم جوي و2500 هجوم بري على لبنان.

هذا في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني احتلال خمس مرتفعات في لبنان.

/انتهى/