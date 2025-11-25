  1. القدس و فلسطین
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٥ م

مصدر مسؤول : 345 شهيدا منذ تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ان حصيلة الشهداء والإصابات داخل القطاع منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق وقف النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت 345 شهيدا و889 مصابا، فيما تم انتشال 588 شهيدا من تحت الأنقاض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بهذه الحصيلة، أشارت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، الى ارتفاع حصيلة الشهداء داخل غزة إلى 69,775 شخصا، أغلبيتهم أطفال ونساء؛ منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,965، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما اعلنت عن وصول 17 شهيدا (3 شهداء جدد، و14 شهيدا تم انتشالهم من تحت الركام) و16 إصابة، الى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الماضية.

