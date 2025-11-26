سوريا... إنزال جوي للتحالف و"قسد" يسفر عن اعتقال شخصين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش" بدير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب المصادر، طوّقت القوات المشاركة عدّة نقاط قبل أن تعتقل شخصين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "داعش"، في ظلّ تصاعد ملحوظ لهجمات خلايا التنظيم في أرياف دير الزور خلال الأسابيع الماضية، مستهدفة عسكريين ومدنيين على حدّ سواء.

ويأتي هذا التطوّر بعد حملة أمنية واسعة نفّذتها وحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 23 تشرين الثاني/نوفمبر داخل مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، بدعم بري وجوي من التحالف الدولي، عقب إغلاق جميع مداخل المدينة لمنع فرار المشتبه بهم. وأسفرت الحملة حينها عن اعتقال عدد من المتهمين بالارتباط بخلايا التنظيم.

وقبل أيام، اندلعت اشتباكات مسلّحة بين مسلحين من تنظيم "داعش" وقوات "قسد" في ذيبان بريف دير الزور، في وقتٍ تستهدف خلايا التنظيم نقاطاً لـ"قسد" و"الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية شمال وشرق سوريا) في المنطقة.

