بزشكيان معربا عن شكره لقائد الثورة: الحكومة تمضي قدمًا في طريق الخدمة والتقدم بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مسعود بزشكيان على صفحته الشخصية على شبكة إكس يوم الجمعة: "أشكر دعم وتأييد قائد الثورة الإسلامية".

وأضاف الرئيس: إن الحكومة تمضي قدمًا في طريق الخدمة والتقدم بجدية، معتمدة على دعم الشعب الإيراني العظيم وجهود جميع المؤسسات.

جاء ذلك تعليقا على خطاب قائد الثورة الإسلامية أمس الخميس أعرب فيها عن دعمه لحكومة الرئيس بزشكيان وقال سماحته: إن إدارة شؤون البلاد شاقة ومرهقة، وقد بدأت الحكومة أعمالاً جيدة، بما في ذلك مواصلة العمل غير المكتمل للشهيد رئيسي، والذي سيشهد الشعب نتائجه إن شاء الله.

/انتهى/