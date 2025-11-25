لاريجاني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: "رحب شهباز شريف بالمسؤول الإيراني رفيع المستوى، وأكد أهمية العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، ودعا إلى تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

من جانبه، أكد الدكتور لاريجاني على ضرورة تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية في مجالات واسعة وذات منفعة متبادلة.

كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية المهمة، وأكدا على أهمية تنسيق الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

واعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لمواقف إيران المبدئية تجاه القضايا الإقليمية، وأعرب عن امتنان بلاده لتضامن إيران مع باكستان في الأوقات الصعبة.

وأكد التزام باكستان بمواصلة التعاون الوثيق مع إيران من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لكلا البلدين.

وفي اللقاء، اعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن عميق احترامه وتمنياته الطيبة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، شاكرًا لهما دعمهما لباكستان والتزامهما بتعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وفد برئاسة السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بزيارة إيران قريبًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الزراعة والاتصالات.

وشكر الدكتور لاريجاني الشعب والمسؤولين في باكستان على دعمهم الثابت لإيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني، وأعرب عن تقديره العميق للدور البناء الذي تلعبه باكستان في دعم الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات سلميًا.