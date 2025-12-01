الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات والتقارب الاستراتيجي بين الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسعود بزشكيان، مساء الأحد، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى الخلفية التاريخية والثقافية والأخوية للعلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بأنها راسخة وحقيقية وتزخر بإمكانيات تنموية واسعة، مضيفًا: إذا تحركت الدول الإسلامية في إطار إرادة واحدة، وعلى أساس الوحدة والتقارب وتبادل الخبرات، فلن تتمكن أي قوة من خلق مشاكل للدول الإسلامية.

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات والتقارب الاستراتيجي بين الدول الإسلامية، واعتبر بعض الأزمات الراهنة في المنطقة نتاجًا لمؤامرات وإثارة الخلافات من قبل بعض الجهات التدخلية، وقال: إن هدف هذه التيارات هو فرض نواياها وسياساتها الخاطئة على المنطقة ووضع العراقيل في طريق تنمية وتقدم الدول الإسلامية.

وأشار بزشكيان إلى أنه على الرغم من تاريخها الطويل من الحروب والصراعات، فقد تمكنت الدول الأوروبية اليوم من طمس الحدود، وإنشاء هياكل مالية وسياسية مشتركة، ودمج شرايين التجارة والنقل فيما بينها، وأضاف: إن العالم الإسلامي، الذي يتمتع بقواسم ثقافية وحضارية مشتركة أعمق بكثير، سيتمكن بالتأكيد من تجاوز الخلافات والسير في طريق التعاون المتماسك والتنمية الجماعية من خلال ربط تدفقات التجارة والمعرفة والثقافة.

وأكد الرئيس على حساسية الوضع الراهن في العالم الإسلامي، وأضاف: "في الوقت الذي يسعى فيه أعداء الدول الإسلامية المشتركون إلى زيادة الضغوط، من المتوقع أن تُيسّر الدول الإسلامية الأمور لبعضها البعض وتتجنب تعقيد الأمور. نحن إخوة، ومن الضروري تطوير علاقاتنا، ونؤمن بأن الحدود التي يعبرها التجارة والعلم والثقافة لن يعبرها الإرهاب والسلاح أبداً."

في هذا اللقاء، نقل وزير الخارجية التركي تحيات رئيس بلاده الحارة لبزشكيان، ووجه رسالة خاصة حول ضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإقليمي بين البلدين.

وأشاد هاكان فيدان بحسن نية الرئيس الإيراني وصدقه واهتمامه بالعالم الإسلامي، مؤكدًا: "نحن متفقون تمامًا مع هذه الآراء، ونعتقد أن الخلافات الداخلية أدت إلى إضاعة وقت ثمين في العالم الإسلامي، واليوم وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها التعاون المشترك والجماعي ضرورة حتمية."

وأكد وزير الخارجية التركي أن الوقت قد حان للدول الإسلامية لتعزيز تعاونها من خلال العمل المشترك والمتكافئ والمنسق، قائلاً: يمكن للدول الإسلامية، بما فيها إيران وتركيا، إزالة الخلافات الكبيرة من مسار الأمة الإسلامية بتعاون الدول الإسلامية الأخرى.

وفي إشارة إلى التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال فيدان: "نُدرك أن إيران، بعد انتصار الثورة، تتحرك بسرعة وديناميكية ملحوظتين، كالسهم الذي انطلق من القوس".

/انتهى/