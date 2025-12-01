إيران تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمتضررين في إندونيسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس مسعود بزشكيان في رسالته إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن تعازيه في وفاة وإصابة عدد من المسلمين في البلاد إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية المؤسفة في منطقة سومطرة، وأعرب عن أمله في أن تُحل آثار وعواقب هذه الكارثة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بعون الله.

وقال بزشكيان لقد أحزنني بشدة حادث الفيضانات والانهيارات الأرضية المؤسف في منطقة سومطرة، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المسلمين في ذلك البلد الصديق والشقيق.

بالنيابة عن حكومة وشعب إيران، أتقدم بأحر التعازي لفخامتكم ولشعب إندونيسيا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويغفر لهم، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

/انتهى/