بأمر رئاسي، إزالة العراقيل أمام العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب علي لاريجاني في X: أبلغتُ المسؤولين الباكستانيين أن الرئيس بزشكيان أصدر أوامر مهمة لإزالة الحواجز الاقتصادية بين البلدين بعد زيارته لباكستان. كما سيزيل المجلس الأعلى للأمن القومي أي قيود في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين إيران وباكستان، فقد ناقشتُه مع الرئيس ورئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيس البرلمان ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الباكستاني، وأبلغتهم أننا لا نرى أي قيود على التعاون.

وبالطبع، نحن بحاجة إلى مزيد من المرونة والبراغماتية. وقد تقرر إنشاء آليات جادة للمتابعة.

مع الآفاق التي أراها، سيكون مستقبل العلاقات بين البلدين مشرقًا.

