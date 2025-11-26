وزير الزراعة الايراني يصل إلى روسيا لبحث تطوير التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الجهاد الزراعي الايراني غلامرضا نوري قزلجه، اليوم الاربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيرته الروسية وكبار مديري الشركات القابضة (الهولدينغات) الزراعية حول تطوير التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، وتبادل الحبوب ومستلزمات الأعلاف.

وقد كان في استقبال الوزير نوري قزلجة لدى وصوله إلى مطار "فنوكوفا" الدولي السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة الروسية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة الايراني لقاءات مع نظيرته الروسية "أوكسانا لوت" وعدد من المسؤولين في هذا البلد لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد القطاع الزراعي.

كما سيشارك نوري قزلجة في مؤتمر دولي حول تعزيز مستويات السلامة الوبائية في مجال الطب البيطري، ضمن برنامج زيارته الحالية لروسيا.

كذلك سيحضر اجتماعاً مع مديري الهولدينغات والشركات الروسية الناشطة في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية، ولا سيما الحبوب، ومستلزمات الأعلاف والزيوت الغذائية.

ويرافق الوزيرَ قزلجة في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي الايرانية.