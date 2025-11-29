رئيس منظمة الطاقة الذرية: تقنية البلازما الباردة حلٌّ جديدٌ لتقليل خطر بتر الأطراف لمرضى السكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، يوم السبت، خلال حفل افتتاح مراكز متخصصة لعلاج الجروح المزمنة بالبلازما في مستشفيي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندر عباس، في إشارة إلى العدد الكبير لمرضى السكري في هرمزغان: "وفقًا للإحصاءات، فإن حوالي 85% من مرضى السكري المصابين بجروح مزمنة في مستشفى الشهيد محمدي في بندر عباس ينتهي بهم الأمر إلى البتر، ونأمل أن يُسهّل استخدام هذه التقنية عملية علاج هؤلاء المرضى ويمنع البتر".

وأضاف: "بالطبع، السيطرة على مرض السكري ضرورية لفعالية العلاج، لكن تقنية البلازما الباردة تسمح بعلاج الجروح ويمكن أن تقلل من معاناة المرضى وألمهم وتكاليفهم الباهظة".

وفي إشارة إلى افتتاح مركزين لعلاج الجروح، وخاصة الجروح الخبيثة، في محافظة هرمزغان، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "يُقدم هذا الإجراء خدمات طبية متطورة للشعب لأول مرة في البلاد".

وأشار إسلامي إلى أن تقنية البلازما الباردة تُستخدم في مختلف مجالات الصحة والبيئة والزراعة والصناعات الغذائية، وقد بدأ اليوم استخدامها العام لأول مرة في علاج الجروح الخبيثة والمزمنة، وخاصةً لدى مرضى السكري.

مع تشغيل هذين المركزين التخصصيين في محافظة هرمزغان، وصل عدد عيادات علاج الجروح بتقنية البلازما في البلاد إلى 11 مركزًا.

