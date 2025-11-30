نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا إلهامي في الدورة التدريبية النظرية الرابعة والعشرين للحرب التي أقامها الفريق أول الشهيد علي صياد شيرازي في جامعة الشهيد ستاري الجوية، مشيرًا إلى المتطلبات اللازمة للدفاع عن إيران الإسلامية: من المهم معرفة الإمكانيات والمتطلبات التي نحتاجها للقتال والدفاع عن أرضٍ يتطلع إليها العالم أجمع. واليوم، في مواجهة عمليات العدو المشتركة، نحتاج أيضًا إلى عملية مشتركة لخوض حرب مع العدو، وإلا فلن نتمكن من مواجهته.

وأضاف: إن ما نُعدّه ميدانيًا لمواجهة العدوّ يستند إلى الآيات الإلهية وثقافة عاشوراء السامية وخطّ سيد الشهداء (ع). تقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قلب الأرض، وتُعرف بـ"قلبها"، ولذلك تناولت معظم النظريات الاستراتيجية هذه المسألة. نحن حاملو لواء ظهور حجة بن الحسن (عج)، وعلينا أن ندافع عن وطننا وتراثنا؛ علينا أن نعلم أن سرّ سيدنا هو انتظار العودة.

وتابع نائب قائد قوة الدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حديثه عن الحرب النفسية التي يشنها العدوّ على إيران الإسلامية، ومن أهداف الأعداء حرمان هذا البلد من الفكر المهدوي. واليوم، يسعى العدوّ إلى سلبنا وحدة القوات المسلحة، والسير على نهج ولاية الفقيه، والمعنوية، وعلينا أن نواجه هذا العمل من أعدائنا. كما شدد العميد إلهامي على أهمية التماسك الوطني وقدرة القوات المسلحة على مواجهة الأعداء، قائلاً: "القيادة هي أساس تفوقنا في الحرب ضد الأعداء. واليوم، لتحقيق السيادة، لا بد من الاعتماد على القوة الداخلية؛ لذا، نحتاج اليوم إلى عزيمة وطنية قائمة على المقاومة، وعلينا استيعاب عناصر القوة".

وأضاف نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، مذكّراً بأهمية الدفاع الجوي في مواجهة الأعداء: "لقد أكد القائد الأعلى مراراً وتكراراً على أهمية الدفاع الجوي؛ كما أن المهمة التي أُبلغت للدفاع هي الدفاع الفعال والمستمر والمستدام عن سماء البلاد، استناداً إلى إطار شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد. لقد هاجم الكيان الصهيوني، بمساعدة حليفته الولايات المتحدة، إيران، وصمد الدفاع الجوي وقدم 39 شهيداً للبلاد. وقد كان الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى، وفي حالة قتالية كاملة خلال العقود الأخيرة للدفاع عن البلاد".

كما أشار العميد إلهامي إلى شجاعة الدفاع الجوي للجيش خلال الدفاع المقدس، قائلاً: صدّ الدفاع الجوي التهديدات الجوية أكثر من 48800 مرة، ودمّر 652 طائرة بعثية معادية.

وقال: عندما كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني تُواجه الأعداء، كانت القوات الجوية ودفاع الجيش في حالة تأهب أيضًا؛ ومن الأعمال البطولية التي قام بها الدفاع الجوي للجيش هبوط طائرة تابعة لقوات المساعدة الأمنية الدولية في بندر عباس، ومواجهة الأعداء في حرب الـ 12 يومًا، وإنزال طائرة ريغي في عملية مشتركة.

وأشاد نائب قائد قوات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشجاعة الدفاع الجوي ضد الأعداء في حرب الـ12 يومًا، وقال أيضًا: في الحقيقة، واجهنا في حرب الـ12 يومًا حربًا مشتركة معقدة، وكان جزء منها الحرب السيبرانية، والتي خرجنا منها منتصرين بإجراءات القائد الأعلى وسلطة القوات المسلحة وجهود الشعب العزيز.

/انتهى/