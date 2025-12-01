الأدميرال "إيراني": جميع التقنيات البحرية المطلوبة متوفرة داخل البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، هنأ الأدميرال "شهرام إيراني"، قائد القوة البحرية للجيش، ذكرى عملية اللؤلؤة الكبرى و اليوم الوطني للجزر الثلاث، وشرح الإنجازات الجديدة للقوة البحرية للجيش في حفظ دماء الشهداء وتحقيق السياسات الدفاعية الرئيسية.

وفي إشارة إلى المهمتين الرئيسيتين لهذه القوة، قال قائد القوة البحرية للجيش: "إن تنفيذ السياسات التسع التي أعلنتها القيادة العليا في مجال التنمية البحرية والتواجد المستدام في أعماق المحيطات من أولوياتنا. ولهذا الغرض، تم تصميم قاعدة "كردستان" العائمة وضمها، كما عادت المدمرة "سهند" إلى الأسطول بقدرات عالية جدًا بعد تجديدها".

وأكد قائد البحرية الإيرانية أنه في البيئات المحيطية الصعبة، تأتي التكنولوجيا الحديثة في المقام الأول. ولحسن الحظ، يتم اليوم إنتاج جميع التقنيات اللازمة في المجالات السطحية والجوفية والجوية محليًا".

وأضاف: "حتى في القطاع الصحي، وباستخدام أنظمة التطبيب عن بُعد، أصبح الوصول إلى جميع القدرات الطبية المتخصصة في البلاد متاحًا في أعماق المحيط.

ردًا على تأثير هذه القدرات على القوة البحرية للبلاد، صرّح الأدميرال "إيراني" قائلًا: "إن هذا الوجود المستدام في البحر هو شكل من أشكال التوطين البحري القائم على المعرفة والصناعة المحلية. رسالته للعالم هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصلت إلى مستوى من التكنولوجيا يُمكّنها من إدارة نفسها في أقسى البيئات البحرية. هذا الوجود وعبور العواصف العاتية يُرسّخ هيبة وطنية".

وفي الختام، أشاد بجهود البحرية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات خطوة نحو تحقيق مُثُل الشهداء وضمان رضا الشعب الإيراني العزيز.

/انتهى/