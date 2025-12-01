وزير الخارجية الایرانی يحضر احتفالات اليوم الوطني العُماني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن الموقع الإلكتروني الحكومي، أُقيمت احتفالات اليوم الوطني العُماني في طهران مساء الأحد.

وحضر الحفل السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشينا أنصاري، نائبة الرئيس ورئيسة منظمة حماية البيئة، ومحمد علي بك، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية.

كما حضر الحفل عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمين في طهران.

وفي بداية الحفل، رحّب يعرب بن قحطان بن ناصر البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان الجديد لدى طهران، بالمشاركين.

