قاليباف: إذا أردنا بلدًا متقدمًا، يجب أن نملك عنصر نسائي فاعل

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب، في المؤتمر الثاني حول الأسرة والمستقبل والروابط المستدامة: "في بداية كلمتي، أُشيد بذكرى النساء اللواتي وقفن جنبًا إلى جنب مع زوجات جنرالاتهن أو علمائهن في معركة استمرت 12 يومًا ضد عدوان المجرمين ودفعن الثمن. كما أُشيد بذكرى العديد من النساء اللواتي وقعن ضحايا لإرهاب الدولة الصهيوني في منازلهن وعائلاتهن، مع أطفالهن أو أمامهم.

وأضاف: "أُحيّي معمار الثورة العظيم، الإمام الخميني (ره) الذي فتح أبواب الثورة أمام المرأة الإيرانية في وجه نظام فتح نوافذ الابتذال أمامها. هو من آمن بالمرأة الإيرانية ودعاها إلى التوقف عن كونها لعبة استهلاكية وأن تصبح لاعبًا حاسمًا في الميدان".

وتابع قاليباف: "بفضل الثورة الإسلامية، استطاعت المرأة الإيرانية، بصفتها مهندسة الحضارة ومحور التعليم، أن تكسر التصورات السائدة في الشرق والغرب. ورغم كل القيود، أثبتت أنها قادرة على أن تكون محور المنزل وربة المنزل، وأن تلعب دورًا محوريًا في المجتمع، دون أن تتآكل جوانبها الإنسانية أو تتحول صفاتها الأنثوية إلى سلع وخدمات في المجال العام".

قال رئيس مجلس النواب: "في حين رفع الغرب شعار المساواة بين الجنسين، كان ذلك على حساب إضعاف دعائم الأسرة، واليوم يحتجّ المفكرون الغربيون على العواقب الوخيمة لتراجع مؤسسة الأسرة في مجتمعاتهم. نهجنا في الحكم هو تجاوز المفهوم الخادع للمساواة بين الجنسين وبدل ذلك السعي نحو تحقيق العدالة بينهما".

وأضاف : "إذا وجدنا أنفسنا بحاجة إلى مواصلة النهج الثوري، فعلينا أن نكون مستعدين لتغيير موقفنا في بعض المجالات. لا ينبغي النظر إلى المرأة وقضاياها كمشكلة، بل كفرصة استراتيجية لحل أزمات مؤسسة الأسرة والتحديات الاجتماعية الأوسع".

