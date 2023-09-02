روسيا تُحبط هجوماً أوكرانياً على جسر القرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 2:10 بتوقيت موسكو يوم 2 سبتمبر، حاول نظام كييف من جديد تنفيذ "هجوم إرهابي" على جسر القرم بزورق مسير". بحسب قولها.

وأضافت: "تم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع مساء أمس الجمعة 1 سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

ويُشار إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم ما لا يقل عن مرتين هذه السنة، حيث تم إسقاط صاروخين أطلقا من منظومة "إس 200" في 12 أغسطس دون إصابتهما للهدف، وقبل ذلك تم استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 يوليو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.

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