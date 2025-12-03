جلالي: بإمكان إيران وروسيا إنشاء نظام بيئي مشترك لمستقبل العالم الرقمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي، السفير الإيراني لدى موسكو، في حسابه على منصة X، في إشارة إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة الإيرانية الروسية بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يُعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة استجابةً ضروريةً وذكيةً للمتطلبات الأمنية والتكنولوجية لعالم اليوم، وأساسًا متينًا لتعزيز التعاون التكنولوجي الذي يهم كلا الطرفين، وتوسيع حضور الشركات الإيرانية القادرة في الاسواق الروسية لتوريد المعدات وتقديم الخدمات التقنية والهندسية، وتطوير التجارة الإلكترونية، ورقمنة البيئة الحضرية، وتطوير العلاقات في مجال الأمن السيبراني".

وأكد جلالي: "الآن، يمكن لإيران وروسيا، بفضل قدراتهما العلمية الهائلة ومكانتهما الرفيعة في الابتكار، إنشاء نظام بيئي مشترك للمستقبل الرقمي للعالم". ستستضيف موسكو الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر عام 2025.

