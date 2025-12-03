السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السفير الإيراني لدى موسكو في حسابه على منصة إكس، إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكتب: "إن التعاون بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة هو استجابة ضرورية وذكية للمتطلبات الأمنية والتكنولوجية لعالم اليوم، کما یعتبر منصة متينة في إطار تعزيز التعاون التكنولوجي الذي يهم كلا الطرفين، وتوسيع حضور الشركات الإيرانية في السوق الروسية لتوريد المعدات وتقديم الخدمات التقنية والهندسية، وتطوير التجارة الإلكترونية، ورقمنة البيئة الحضرية، وتطوير العلاقات في مجال الأمن السيبراني."

وأضاف "جلالي" : الیوم، يمكن لإيران وروسيا، إنشاء نظام مشترك (بيئة رقمية مشتركة) للمستقبل الرقمي للعالم بفضل قدراتهما العلمية الهائلة ومكانتهما العالية في الابتكار،وستستضيف موسكو الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

/انتهى/